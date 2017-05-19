В оккупированном Крыму хотят отменить действие прав собственности на землю, оформленную до аннексии

В оккупированном Крыму «власть» предлагает прекратить действие права собственности на участки и недвижимость, которые были оформлены до аннексии, пишет «КоммерсантЪ».

Речь идет о частных владениях, документы на которые, по мнению «чиновников», не соответствуют требованиям российского законодательства.

Издание приводит пример, если земля находится на территории общего пользования, включая пляжи и парки, или используется не по целевому назначению. Провести такую «проверку» хотят до 2021 года.

По разным оценкам, общая стоимость участков, которые подпадают под потенциальное изъятие, превышает $ 1 млрд.

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Издание также сообщает, ссылаясь на письмо «главы» Крыма Сергея Аксенова, что это необходимо потому, что пока чиновники на полуострове не имеют права изымать землю.

Как сообщал УНИАН ранее, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий убежден, что Крым будет освобожден от российских оккупантов.

“Но я убежден, мы освободим Крым от российских оккупантов. Верю, что крымскотатарский народ снова будет дома в свободном украинском Крыму”, - подчеркнул Парубий.