В скором времени в Киеве появится первый в Украине жилой квартал с «дружественной средой», отличающийся принципиально новым подходом к организации досуга жильцов. Об этом 17 мая заявил почетный президент KAN Development Игорь Никонов во время презентации жилого квартала «Файна Таун» в IQ Business Center.

По словам Игоря Никонова, «Файна Таун» принесет в нашу страну новаторские принципы постройки жилых кварталов, согласно которым при планировке особое внимание уделяется качеству жизни и добрососедству. В KAN Development уверяют, что на Нивках будет построен не просто квартал, а целое комьюнити с дружественной атмосферой, где жильцам будет предоставлен широкий выбор вариантов проведения досуга прямо у себя во дворе. Представители компании отмечают, что таким образом им удалось принести на строительный рынок Украины принципиально новую философию работы застройщиков, фактически возродив такое понятие, как «добрососедство».

«Мы не строим квадратные метры, мы строим дружественную среду для жизни – это для нас очень важно. Это добрососедская атмосфера, в которой люди должны между собой общаться и дружить. Мы хотим, чтобы, выйдя во двор, человек мог выпить чашечку кофе с соседом в кафешке на первом этаже, съесть круассан, зайти в магазин органических продуктов, одолжить у соседей дрель или попросить морковку для супа. Чтобы пенсионеры могли сыграть в домино с друзьями, наблюдая, как внуки рядом играют на площадках. Чтобы можно было заняться любым видом спорта или пожарить шашлык в специально отведенной зоне для пикников. И мы соединили все это в один проект», – заявил Игорь Никонов, добавив, что KAN Development станет первой строительной компанией, занимающейся профессиональной организацией досуга людей, которые приобрели у нее недвижимость. Данным проектом предусмотрены разнообразные способы времяпровождения: начиная от аниматоров с конкурсами и соревнованиями и заканчивая концертами, утренней йогой и разнообразными спортивными ивентами.

Согласно плану строительства, квартал «Файна Таун» на Нивках будет иметь территорию благоустройства в 12 гектаров из 39 га общей застройки. На ней высадят 4000 кустов, 900 деревьев, поставят 420 лавок, 24 детские площадки, 17 спортивных площадок, 6 арт-объектов, 7 тренажерных конструкций, 3 километра променада с велодорожкой и 2 фонтана. Кроме того, в KAN Development особое внимание уделили энергоэффективности, планируя оснастить дома в «Файна Таун» бойлерами, индивидуальными счетчиками тепловой энергии, энергосберегающим освещением, а также системами сбора мусора с помощью подземных контейнеров; также у комплекса будет своя автономная котельная.

«Мы договорились с институтом НИИСК и вводим такое понятие, как «теплый дом». Этот классификатор будет присваиваться проектам после анализа теплопроводности ограждающих конструкций. Вы знаете, в таких наших проектах, как, например, “Комфорт Таун”, люди платят за тепло порядка 13-14 гривен за квадратный метр, хотя средний тариф по городу где-то 33-34 гривны, то есть в 2 раза меньше, и это как создает экологически другую атмосферу, так и экономит большие средства», – отметил Игорь Никонов.

Почетный президент KAN Development также рассказал, что философия его компании отчетливо контрастирует с устоявшимися принципами постройки жилья в Украине, заявив: «У меня вообще от названия “спальный район” начинает давление пониматься, потому что я считаю, что подобная классификация не может существовать в нашем мире. Люди, живущие в таких проектах, не чувствуют себя счастливыми, у них нет чувства добрососедства, они не знают своих соседей, они живут в каком-то каменном мешке, полностью отрезаны от природы и нормального общения».

По словам Игоря Никонова, подобный подход со стороны застройщиков в корне неправильный и его необходимо менять. «Мы работаем абсолютно по-другому, поднимаем планку на рынке. Самый главный фактор, который идет лейтмотивом через всю нашу деятельность, – это качество. Цена, сроки – это все проходящее, а вот качество с вами живет всегда. И поэтому компромиссов с качеством у нас нет, мы сами себя ставим на место пользователей и понимаем, насколько они могут чувствовать себя комфортно и действительно счастливо», – добавил руководитель KAN Development.

Игорь Никонов также отметил: несмотря на то что KAN Development существует уже 17 лет и построила уже более 2,5 миллионов квадратных метров, именно «Файна Таун» стал тем эталоном организации пространства для жизни, к которому компания долго стремилась. «В Киеве нет людей, которые бы не знали наших проектов. Мы возводили такие объекты, как “Оушен плаза”, “Паркове місто”, офисный центр “101 Tower”, ЖК “Комфорт Таун”, IQ Business Center, “Arena city” и «Аrena Entertainment», “Тетрис Холл”, бизнес-центр “Сенатор”, Central Park. Также мы строим образовательные учреждения: детские сады, школы. У нас очень много премий не только в Украине, но и за ее пределами. Мы были много раз признаны лучшим девелопером года. Это заставляет нас еще больше поднять планку и двигаться только вперед. Человек стоит в центре наших проектов, и именно в “Файна Таун” мы сделали акцент на общении с людьми», – резюмировал Игорь Никонов.