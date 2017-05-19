Евросоюз призывает Раду принять пакет законов по энергоэффективности

Европейский Союз призывает Верховную Раду Украины принять пакет законов, которые необходимы для создания Фонда энергоэффективности и получения поддержки от ЕС для его работы.

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Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине в Facebook со ссылкой на главу представительства Хьюга Мингарелли.

«ЕС призывает Верховную Раду принять пакет законов по энергоэффективности, поскольку на этой неделе Рада не смогла проголосовать за проект закона о коммерческом учете коммунальных услуг и за проект закона о жилищно-коммунальных услугах. Эти законопроекты и проект закона об энергетической эффективности зданий важны для создания Фонда энергоэффективности и получения поддержки Фонда со стороны ЕС», - цитирует Мингарелли пресс-служба представительства ЕС в Украине.

Как сообщал УНИАН, 16 мая Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о коммерческом учете коммунальных услуг, который предусматривает обязательную установку домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

Также 16 мая парламент отправил на повторное второе чтение законопроект, который направлен на демонополизацию рынка жилищно-коммунальных услуг и предусматривает прозрачное разделение тарифа с указанием размера платы за коммунальные услуги и платы собственно за услуги по управлению.

13 июля 2016 года Кабмин утвердил концепцию функционирования Фонда энергоэффективности, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов.

Для запуска работы Фонда необходимо принять ряд законов, а именно «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», «О жилищно-коммунальных услугах», «Об энергетической эффективности зданий» и «О коммерческом учете коммунальных услуг». На сегодня проекты этих законов находятся на разных стадиях рассмотрения в парламенте. Также в конце марта 2017 года Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект о создании самого Фонда.

На 2017 год для работы Фонда было предусмотрено 400 млн грн бюджетных средств и еще 100 млн евро финансовой помощи от ЕС.