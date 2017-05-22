Для погашения разницы в тарифах на коммуналку из госбюджета выделят 5 миллиардов

Кабинет министров Украины выделит из государственного бюджета 5 миллиардов гривень субвенции местным бюджетам для погашения разницы между фактической стоимостью тепловой энергии, услуг централизованного отопления, снабжения горячей и холодной воды, централизованного водоснабжения и водоотвода и тарифами, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина №332 от 18 мая 2017 года, текст которого опубликован в газете "Урядовий кур’єр".

Согласно документу, наибольшую субвенцию получат Харьковская (693,8 миллиона гривень) и Одесская (682 миллиона гривень) области, а также Киев (645,2 миллиона гривень). В целом из специального фонда госбюджета планируется выделить 3,5 миллиарда гривень, из общего фонда – 1,5 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, на конец марта 2017 года задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 10,4 миллиарда гривень, за газоснабжение – 7,1 миллиарда гривень, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 1,3 миллиарда гривень.

Порядок и условия предоставления в 2017 году субвенции из госбюджета местным бюджетам на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги был утвержден на заседании Кабмина 18 мая. По словам профильного вице-премьер-министра Геннадия Зубко, эта субвенция позволит уменьшить кредиторскую задолженность как тепло-, так и водоснабжающих предприятий. При этом он отметил, что уровень расчетов населения за коммунальные услуги в 2017 году составляет около 94%.