Суд разрешил Нацбанку продать недостроенный ТРЦ "Республика"
Компания «Мегаполисжилстрой» взяла кредит в банке «Надра» под залог корпоративных прав на недостроенный проект торгово-развлекательного центра «Республика», а впоследствии банк «Надра» передал эти права в залог НБУ под кредит рефинансирования.
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального банка к кипрской компании «Берлинотто Лимитед» о взыскании доли корпоративных прав компании «Мегаполисжилстрой» - заемщика неплатежеспособного банка «Надра».
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Как отмечается на сайте НБУ, компания «Мегаполисжилстрой» взяла кредит в банке «Надра» под залог корпоративных прав на недостроенный проект торгово-развлекательного центра «Республика», а впоследствии банк «Надра» передал эти права в залог НБУ под кредит рефинансирования.
По информации регулятора, он обратился в суд после того, как банк «Надра» стал неплатежеспособным и не смог вернуть НБУ долг в размере 4,4 млрд грн.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 4 июня 2014 года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Надра» по предложению Фонда гарантирования вкладов физлиц. С 6 февраля 2014 года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.
Банк «Надра» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка была структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).