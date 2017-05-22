Украинцы за четыре месяца получили коммунальных субсидий на 2,4 миллиарда

Жителям Украины в январе-апреле 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,382 млрд грн, что на 13,2% превышает аналогичный показатель 2016 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 1,572 млрд грн, в сельской – 806,7 млн грн.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-апреле были назначены 1,813 млн семей (114,2% обратившихся за субсидией, учитывая тех, кто обратился в 2016 году, но получил только в 2017 году). В городской местности субсидии назначены 1,195 млн семей, в сельской – 617,7 тыс. семей. По сравнению с январем-апрелем 2016 года количество семей, которым назначены субсидии, выросло на 6,5%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в апреле 2017 года по сравнению с апрелем прошлого года уменьшился на 8,4% – до 756 грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,065 млрд грн, что на 12,7% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Жителям Украины в 2016 году были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 5,7 млрд грн, что на 58%, или на 3,3 млрд грн, больше, чем в 2015 году.