В Украине увеличился ввод в эксплуатацию жилья

Показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине в январе-марте 2017 года вырос на 9,3% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составил 2,009 млн кв. м, сообщила Государственная служба статистики.

Читайте такжеЖилье в Киеве незначительно подешевело

Указанные показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Согласно данным Госстата, в городах введено в эксплуатацию 1,470 млн кв. м, в сельской местности - 538,9 тыс. кв. м. При этом 42,6% общего объема жилья принято в эксплуатацию в одноквартирных домах, 57% - в домах с двумя и больше квартирами и 0,4% - в общежитиях.

В Киеве и области, а также во Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях в январе-марте 2017 года введено в эксплуатацию 53,3% общего объема жилья. В частности, в Киеве введено в эксплуатацию 259,7 тыс. кв. м жилья (14,7% от общего объема), а в Киевской области 364,5 тыс. кв. м жилья (18,1% от общего объема).

За счет средств госбюджета в январе-марте 2017 года введено 3,8 тыс. кв. м жилья (0,2% от общего объема), что на 38,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также сообщается, что в целом было принято в эксплуатацию 24,218 тыс. квартир, при этом в городах – 19,512 тыс. квартир, в сельской местности - 4,706 тыс. Средняя площадь квартир составила соответственно 72,2 кв. м и 111,4 кв. м.

Наилучшие показатели роста в январе-марте зафиксированы в Луганской (в 4,5 раза до 3 тыс. кв. м) и Полтавской (в 4 раза до 63,8 тыс. кв. м) областях.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году по сравнению с 2015 годом показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине снизился на 15,2% – до 9,367 млн кв. м.