Кто будет инвестором строительства терминала аэропорта «Львов»?

Министерство транспорта и связи Украины 10 марта текущего года объявит тендер на определение инвестора, который будет финансировать строительство и осуществлять эксплуатацию нового пассажирского терминала международного аэропорта «Львов».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской ОГА.

Согласно сообщению, стоимость строительства нового терминала составит почти 90 млн. долл.

Как сообщили в пресс-службе, 18 февраля т.г. проектная организация «Тебодин Украина» представила эскизное предложение строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта «Львов». Во время представления была обсуждена концепция размещения транспортных потоков, подъездных путей, пассажиропотоков и места стоянок самолетов. Пропускная способность терминала будет составлять 1 тыс. пассажиров в час.

Эскизный проект одобрили специалисты Львовской областной государственной администрации, областного и городского советов, ГП «Международный аэропорт «Львов». После учета отдельных замечаний данная стадия проектирования будет завершена уже в ближайшее время.

Справка УНИАН. ООО «Тебодин Украина» – голландско-украинская компания, которая имеет опыт проектирования пассажирских терминалов в Европе, а также отечественного аэропорта «Борисполь».

Согласно постановлению Львовского горсовета от 16.02.2009 г. № 2324, государственному предприятию «Международный аэропорт «Львов» согласовано место расположения земельного участка под строительство нового терминала и предоставлено разрешение на изготовление проекта землеустройства по отводу в постоянное пользование земельного участка площадью 6,9 га.