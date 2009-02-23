Минрегионстврой решил поддержать достройку 396 домов

Министерство регионального развития и строительства Украины для завершения объектов со степенью готовности свыше 70% при государственной поддержке отобрало 396 жилых домов на общую сумму 6 млрд. 077 млн. 497,5 тыс. грн.

Об этом сообщается на сайте Минрегионстроя.

Как указывается в списке объектов незавершенного строительства, по состоянию на 19 февраля т.г. территориальными рабочими группами для финансирования достройки при государственной поддержке отобрано 396 объектов, из них наибольшее количество домов из Киева – 38 объектов (на 2,2 млрд. грн.), Киевской области – 33 объекта (на 979,1 млн. грн.), Львовской области – 29 объектов (на 171,9 млн. грн.), Одесской области – 22 объекта (на сумму 562,4 млн. грн.) и Крыма - 20 объектов (на 115,3 млн. грн.).

На достройку наименьшего количества объектов претендуют Кировоградская область - 3 объекта (на 13,9 млн. грн.), Житомирская область – 5 объектов (на 52,3 млн. грн.), Закарпатская, Ривненская и Херсонская области – по 6 объектов (на 29,4, 30,9 и 27,2 млн. грн. соответственно).

В сообщении отмечается, что министерство предоставило списки ОАО «Ощадбанк», ОАО «Укрэксимбанк» и Государственному ипотечному учреждению для проверки строительных организаций на соответствие требованиям к заемщикам (в случае предоставления кредита застройщикам) или требованиям к объектам, которые могут быть залогом (в случае предоставления кредита физическим лицам на приобретение этого жилья).

Как сообщал УНИАН, Антикризисный совет по вопросам преодоления последствий кризиса в строительной отрасли Украины 20 февраля рассмотрит постановление относительно механизмов распределения средств на достройку объектов незавершенного жилищного строительства со степенью готовности выше 70%.

Министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА ожидает, что средства на достройку жилья могут быть выделены через неделю.

Заявки от застройщиков на финансирование завершения строительства жилья со степенью готовности свыше 70% не будут рассматриваться, если стоимость 1 кв. м в Киеве будет превышать 8 тыс. грн., в областных центрах – 6 тыс. грн., в остальных населенных пунктах – 5 тыс. грн.

Объекты, строительство которых будет завершено, определит Кабинет министров.

На достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка".