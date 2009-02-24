Кабмин 4 марта определится с конкурсами среди застройщиков

Министерство регионального развития и строительства Украины ожидает, что Кабинет Министров 4 марта утвердит механизм проведения конкурса с элементами аукциона среди застройщиков на распределение государственных средств на достройку объектов незавершенного жилищного строительства со степенью готовности свыше 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

«Я надеюсь, что после совещания, которое проведет премьер-министр в пятницу (27 февраля – УНИАН), на следующую среду мы утвердим (механизм проведения конкурса с элементами аукциона среди застройщиков на достройку жилья со степенью готовности свыше 70% – УНИАН)», – сказал он.

По данным В.КУЙБИДЫ, для того чтобы завершить строительство около 400 объектов со степенью готовности свыше 70%, отобранных Минрегионстроем, необходимо 6 млрд. грн. Он также отметил, что отобранные объекты могут быть профинансированы уже через одну-две недели.

«Я надеюсь, что часть средств будет сэкономлена во время проведения конкурса с элементами аукциона. Потому что на первом этапе почти половина заявок (от застройщиков – УНИАН) отпала. Застройщики решили, что критерии, предложенные Кабинетом Министров, для них являются чересчур жесткими», – пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития и строительства Украины для завершения объектов со степенью готовности свыше 70% при государственной поддержке отобрало 396 жилых домов на общую сумму 6 млрд. 077 млн. 497,5 тыс. грн.

На достройку объектов в этом году правительство предусмотрело 3 млрд. грн. в качестве рефинансирования ГИУ, Ощадбанка и "Укрэксимбанка".