Минрегионстрой усилит ответственность за незаконное строительство

Министерство регионального развития и строительства Украины намерено разработать изменения в закон об ответственности за правонарушения в сфере строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на коллегии в Минрегионстрое министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.

«Поскольку незаконное строительство является делом не только нашего министерства или инспекции, мы должны в течение одного, максимум, двух месяцев разработать изменения в законодательство с тем, чтобы противостоять самовольному строительству. Речь идет об ответственности за правонарушения в сфере строительства, о внесении изменений в этот закон», – сказал он.

В частности, министр отметил, что в ходе проверок в Харькове 50% объектов строительства оказались незаконными.