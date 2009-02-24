Минрегионстрой усилит ответственность за незаконное строительство
За 1-2 месяца внесут изменения в законы
Министерство регионального развития и строительства Украины намерено разработать изменения в закон об ответственности за правонарушения в сфере строительства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на коллегии в Минрегионстрое министр регионального развития и строительства Василий КУЙБИДА.
«Поскольку незаконное строительство является делом не только нашего министерства или инспекции, мы должны в течение одного, максимум, двух месяцев разработать изменения в законодательство с тем, чтобы противостоять самовольному строительству. Речь идет об ответственности за правонарушения в сфере строительства, о внесении изменений в этот закон», – сказал он.
В частности, министр отметил, что в ходе проверок в Харькове 50% объектов строительства оказались незаконными.