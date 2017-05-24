Украинцам откроют онлайн-доступ к реестру обременений движимого и недвижимого имущества

Кабинет министров Украины принял постановление об обеспечении онлайн-доступа граждан к реестру обременений движимого и недвижимого имущества.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Теперь граждане при совершении сделок с имуществом смогут легко проверить, нет ли за ним плохого следа, плохой истории», - сказал министр юстиции Павел Петренко, представляя постановление.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции в марте запустило онлайн-сервис государственных услуг «Дом юстиции», который позволяет зарегистрировать общественную организацию, печатное средство массовой информации, открыть или закрыть физическое лицо-предпринимателя, подать заявление на повторную выдачу утерянных документов, а также получить информацию из государственных реестров.