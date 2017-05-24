В Украине выросли объемы строительства

Строительные предприятия Украины в январе-апреле 2017 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8% – до 20,3 миллиарда гривень, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, по данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за отчетный период увеличились на 18,5% – до 11,4 миллиарда гривень, в том числе по строительству жилых зданий – на 16,9%, до 6,3 миллиарда гривень, по строительству нежилых зданий – на 20,7%, до 5 миллиардов гривень. Работы по строительству инженерных сооружений выросли на 17% – до 8,9 миллиарда гривень.

В Госстате отмечают, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-апреле составили 81,3% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 9,9% и 8,8% соответственно.

Согласно сообщению, строительные предприятия Киева за отчетный период увеличили объемы работ на 20,4% – до 5,3 миллиарда гривень, выполнив 26,1% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, в январе-марте 2017 года строительные предприятия Украины увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,4% – до 14,2 миллиарда гривень.

В 2016 году украинские строительные предприятия увеличили объемы работ по сравнению с 2015 годом на 13,1% – до 70,9 миллиарда гривень, а в 2015 году – снизили на 14,9% – до 55,9 миллиарда гривень.