Киев планирует дифференцировать плату на строительство

Киевская городская госадминистрация (КГГА) в 2009 году намерена ввести дифференцированные нормативы для определения размеров паевого взноса застройщиков или инвесторов, ведущих строительство либо реконструкцию зданий в столице.

Об этом говорится в статье 72 проекта бюджета Киева на 2009 год, принятом к рассмотрению депутатами Киевсовета 19 февраля, пишет газета «Комерсант-Украина» (№33 от 25 февраля).

В основе такого разделения лежит "социальная значимость объекта", которая определяется по специально разработанным в администрации критериям. В результате, наиболее высокую ставку будут оплачивать заказчики строительства казино, игорных домов, автозаправочных станций, дискотек, ресторанов и кредитных учреждений.

Например, в прошлом году за участие в жилищном строительстве застройщик оплачивал единый паевой взнос в размере 20,4 грн./кв. м общей площади постройки. В 2009 г. этот норматив планируется сохранить только для объектов жилого фонда социального назначения: социального жилья, детских домов, интернатов, приютов для бездомных, домов престарелых.

Пай для застройщиков многоквартирных домов будет составлять от 35 грн/кв. м до 42,5 грн/кв. м в зависимости от этажности здания. А для жилья улучшенной планировки этот норматив составит 75 грн, а за 1 кв. м пентхауса придется заплатить 85 грн.

В подобной ситуации окажутся и застройщики нежилого фонда. Норматив для образовательных учреждений возрастет с 20,8 грн. до 25 грн, а 1 кв. м исследовательского центра обойдется инвестору уже в 120 грн.

Наиболее высокие нормативы предполагается установить для строительства казино и игорных домов – 280 грн./кв. м, автозаправочных станций, автомоек, технических центров и станций техобслуживания автомобилей – 220 грн/кв. м, автосалонов и ювелирных салонов – 210 грн./кв. м. Для гольф-клубов – 205 грн./кв. м, дискотек, ресторанов, кредитных и страховых учреждений – 200 грн./кв. м. Паевые взносы, которые внесут застройщики, планируется включить в доходную часть бюджета Киева 2009 года.

Сами застройщики соглашаются с инициативой Киевской городской госадминистрации. Как отметил гендиректор девелоперской компании ТММ Николай ТОЛМАЧЕВ, если его компания строит объект с высокой рентабельностью в центре города – естественно, она готова заплатить больше. А социальное жилье, считает он, должно строиться на льготных условиях.