Правительство выделит 100 млн. грн. на молодежное строительство

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила правительству выделить 100 млн. грн. на молодежное строительство из средств, предусмотренных на государственное ипотечное кредитование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сообщила сегодня на заседании правительства.

«100 млн. грн. вытянуть на молодежное строительство из того миллиарда, который есть на ипотечное кредитование», – отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер поручила подготовить все необходимые проекты документов по проблеме молодежного строительства на следующее заседание Кабмина, которое состоится в следующую среду.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО на совещании с председателями облсоветов заявила, что Кабмин планирует выделить 1 млрд. грн. на ипотечное кредитование.

По ее словам, уже в пятницу, 27 февраля, на специальном совещании со строителями будет решаться вопрос распределения этих средств между регионами. Кредитоваться будет незавершенное строительство, готовность которого составляет около 80%.

«Давать этот ипотечный кредит будем через государственные банки и только тем, кто будет покупать квартиры», – подчеркнула глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что со строительными компаниями уже достигнута договоренность об установлении минимальной стоимости такого жилья: «Мы договорились со строителями о такой минимальной цене на квадратный метр жилья, которой в природе в принципе не существует».