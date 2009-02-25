Бельгийцы намерены инвестировать в строительство в Украине

Бельгийские компании намерены инвестировать в строительную отрасль Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства.

Посол Королевства Бельгия Марк ВИНК в ходе встречи с министром регионального развития и строительства Василием КУЙБИДОЙ сообщил о намерениях крупных бельгийских компаний инвестировать в украинскую строительную отрасль и поинтересовался, какие именно масштабные проекты в строительстве Украина намерена реализовать в ближайшей перспективе.

Стороны договорились о следующей рабочей встрече, которая состоится 4 марта в Киеве. В рамках визита с экономической миссией в Украину бельгийской делегации Фламандского международного технического агентства Министерства общественных работ Фландрии предусмотрено проведение семинара по обсуждению таких вопросов: влияние экономического кризиса на недвижимость в Украине, обзор логистической инфраструктуры Украины, законодательные аспекты относительно строительных проектов, а также вопроса сохранения и возобновления окружающей природной среды.