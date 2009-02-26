Рынок недвижимости очистится от некачественных проектов

В среднесрочной перспективе рынок недвижимости Украины очистится от некачественных проектов. Такое мнение высказал заместитель директора, начальник отдела финансовых рынков и инвестиций компании Jones Lang LaSalle Герман ПАНИКАР в ходе VII Киевской конференции «Недвижимость и строительство 2009».

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, на сегодняшний день инвесторы заинтересованы в готовых объектах или объектах с высокой степенью готовности (от 85%) во всех крупных городах Украины. В частности, наиболее привлекательными для инвесторов являются земельные участки в Киеве, торговые комплексы в крупных городах, офисные центры класса «А» и «В» в столице, элитное жилье в центре Киева, коттеджи под Киевом. Также спросом пользуются гостиницы «с прицелом на Евро-2012». А складская недвижимость сегодня не привлекательна для инвестиций, отметил эксперт.

При этом инвесторы ожидают, когда рынок недвижимости достигнет своего дна.

По данным эксперта, инвесторы готовы входить в проекты при ставках капитализации 18-25% и окупаемости 4-5 лет. При этом в будущем ставки капитализации снизятся, а срок окупаемости вырастет до 8-10 лет,

Г.ПАНИКАР отметил, что кризис привел и к некоторым позитивным переменам для инвесторов. В частности, в Украине наблюдается большое предложение земельных участков, кризис ликвидности позволит получить более дешевый «входной билет» на рынок, а упавшие в цене стройматериалы привели к снижению себестоимости строительства.

По мнению эксперта, игроки, которые выйдут на рынок в ближайшее время, получат существенные прибыли, поскольку высокий спрос на коммерческую недвижимость приведет к росту арендных ставок, низкая конкуренция даст возможность завоевать большую долю рынка.

Справка УНИАН. Jones Lang LaSalle – компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в сфере недвижимости. Оборот компании в 2008 году составил 2,7 млрд. долл. Компания имеет более 180 представительств по всему миру.