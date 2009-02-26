Цены на недвижимость еще не достигли минимума

Цены на украинскую недвижимость еще не достигли своего минимума.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель директора, начальник отдела финансовых рынков и инвестиций компании Jones Lang LaSalle Герман ПАНИКАР в ходе VII Киевской конференции «Недвижимость и строительство 2009».

По его словам, спрогнозировать, когда цены достигнут своего дна, очень сложно.

Однако при постепенном выходе из кризиса стоит ожидать и постепенного роста цен на недвижимость.

По мнению Г.ПАНИКАРА, стоимость жилья, скорее всего, вернется на докризисный уровень.

В то же время развитие рынка жилья эконом-класса, которое на самом деле по качественным показателям не соответствует запрашиваемым ценам, будет зависеть от стоимости строительства и «запросов чиновников».

Г.ПАНИКАР отметил, что в ближайшие месяцы не следует ожидать восстановления спроса на коттеджи. Скорее всего, спрос восстановится в среднесрочной перспективе, считает он.

Справка УНИАН. Jones Lang LaSalle – компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в сфере недвижимости. Оборот компании в 2008 году составил 2,7 млрд. долл. Компания имеет больше 180 представительств по всему миру.