Цены на недвижимость еще не достигли минимума
Считает эксперт
Цены на украинскую недвижимость еще не достигли своего минимума.
Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель директора, начальник отдела финансовых рынков и инвестиций компании Jones Lang LaSalle Герман ПАНИКАР в ходе VII Киевской конференции «Недвижимость и строительство 2009».
По его словам, спрогнозировать, когда цены достигнут своего дна, очень сложно.
Однако при постепенном выходе из кризиса стоит ожидать и постепенного роста цен на недвижимость.
По мнению Г.ПАНИКАРА, стоимость жилья, скорее всего, вернется на докризисный уровень.
В то же время развитие рынка жилья эконом-класса, которое на самом деле по качественным показателям не соответствует запрашиваемым ценам, будет зависеть от стоимости строительства и «запросов чиновников».
Г.ПАНИКАР отметил, что в ближайшие месяцы не следует ожидать восстановления спроса на коттеджи. Скорее всего, спрос восстановится в среднесрочной перспективе, считает он.
Справка УНИАН. Jones Lang LaSalle – компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в сфере недвижимости. Оборот компании в 2008 году составил 2,7 млрд. долл. Компания имеет больше 180 представительств по всему миру.