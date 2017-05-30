Нацкомиссия одобрила новые порядок и процедуру формирования тарифов

Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила проекты решений о порядках и процедурах формирования тарифов на принципах стимулирующего регулирования для компаний-лицензиатов, которые осуществляют транспортировку тепловой энергии магистральными и распределительными тепловыми сетями, предоставляют услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, передаче электроэнергии магистральными и межгосударственными электросетями, а также диспетчеризации Объединенной энергосистемы Украины.

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Соответствующие решения были единогласно приняты на очередном заседании НКРЭКУ.

"Речь идет об одобрении проектов решений, которые будут опубликованы на сайте комиссии, и каждый сможет подавать свои предложения. Нет возражений? Решение принято", - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Он сообщил, что к сегодняшнему заседанию комиссии было подготовлено значительное количество документов, касающихся стимулирующего тарифообразования по всем сферам, которые регулирует комиссия.

"Всего сейчас подготовлено 15 документов по стимулирующему тарифообразованию. Данные документы включают определение регуляторной базы, методологии, порядки определения необходимого дохода, параметры регулирования, распределение активов и расходов, доходов по разным видам деятельности, установление регуляторной нормы дохода и другое", - сообщил Вовк.

Согласно документам, регуляторная норма дохода для субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность по транспортировке тепловой энергии магистральными и распределительными тепловыми сетями, а также по централизованному водоснабжению и водоотведению, определена на уровне 13% (после налогообложения) на первый регуляторный период.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что в 2017 году планируется перевести половину электрических распределительных сетей Украины на стимулирующую систему тарифообразования со снижением тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.

Справка УНИАН. Украина планирует отказаться от устаревшей методики расчета тарифов на услуги естественных монополий и перейти к европейскому стимулирующему регулированию. Новый подход будет учитывать объем вложенных инвестиций предприятий, возможности их возврата и окупаемые затраты на производство услуг.

Стимулирующее регулирование – это механизм тарифообразования на основе долгосрочного регулирования тарифов (3, 5 или 8 лет). Этот метод направлен на привлечение инвестиций для строительства и модернизации инфраструктуры сетей, передающих энергоноситель (электроэнергия, тепловая энергия и другие), и стимулирование эффективности расходов распределительных (поставляющих) компаний. Данным механизмом предусматривается установление величины необходимого дохода (ставки доходности), а также мотивация компаний к снижению расходов и потерь энергоносителя в сетях. Согласно новой методике, тариф на электроэнергию, которую отпускает компания-лицензиат, будет состоять из операционных расходов компании, амортизации и ставки доходности на старые или новые активы.