В Киеве из-за долгов прекращено газоснабжение ТЭЦ: четыре района остались без горячей воды

Сегодня около 13.00 «Киевтрансгаз» полностью остановил газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает теплоэнергией (горячей водой и отоплением зимой) Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский массивы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Киевэнерго», всего в зоне теплоснабжения ТЭЦ-6 находится 3 тыс. 138 объектов, из них – 2 тыс. 142 жилых домов, 39 медицинских заведений, 164 детсада и 670 ведомств.

Основная причина прекращения газоснабжения на теплоисточники Киева – накопленные государством и потребителями долги за услуги теплоснабжения (отопление и горячее водоснабжение).

По состоянию на 1 мая долг столицы за теплоэнергию составил почти 4,9 млрд грн. При этом доля долга государства составляет около 2 млрд грн, из них 1,2 млрд грн – некомпенсированные льготы и субсидии в теплоснабжении, а 0,8 млрд грн – некомпенсированная разница в тарифах за прошлые годы.

Читайте такжеВ Киеве продолжают отключать горячую воду: список домов-"счастливчиков"

В то же время долг «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ для производства теплоэнергии достиг по состоянию на 1 мая 3,2 млрд грн. А долг за транспортировку газа к ТЭЦ-6 превышает 370 млн грн, 108 млн грн из которых – непрофинансированные государством льготы и субсидии.

При этом в пресс-службе «Киевэнерго» отметили, что прекращение газоснабжения одной из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей – это не только отсутствие горячей воды у клиентов, но и серьезные риски негативных технологических последствий в работе теплоэлектроцентрали в будущем отопительном сезоне. Даже 1-2 дня без газоснабжения могут вызвать сбой теплогенерации на ТЭЦ-6.

«Киевэнерго» подчеркивает необходимость немедленно урегулировать ситуацию с возмещением долгов госбюджета по финансированию льгот и субсидий и призывает все государственные органы оплатить долги за услуги теплоснабжения. Также в компании подчеркивают острую потребность всей отрасли теплоснабжения в действенных неотложных реформах», - говорится в сообщении.

Читайте также"Киевгаз" прекратил газоснабжение 17 котельных: семь районов столицы остались без горячей воды

Как известно, «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав крупнейшего в Украине частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/час. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).