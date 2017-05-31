"Где деньги, Зин?": Нафтогаз обратился к Киевэнерго фразой из песни Высоцкого

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребовала от контролируемой Ринатом Ахметовым компании "Киевэнерго" расплатиться за поставки и транзит газа, использовав цитату из песни Владимира Высоцкого, сообщает LB.ua.

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"Нафтогазу" "Киевэнерго" задолжало 4,2 миллиарда и является крупнейшим нашим должником (кстати, лимиты на газ мы им пока выделяем). При таких обстоятельствах возникает вопрос: "Где деньги, Зин?" Где деньги, уплаченные киевлянами за тепло и горячую воду?" - сообщается в фейсбуке "Нафтогаза".

Таким образом НАК прокомментировала отключение "Укртрангазом" ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 от газа из-за долга "Киевэнерго" на 370 миллионов гривень.

На сайте "Укртрангаза" сообщается, что уменьшение давления газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, принадлежащих "Киевэнерго", - результат систематических неплатежей за услуги транспортировки газа.

Отмечается, что 370 миллионов гривень долга "Киевэнерго" составляют более половины суммарной задолженность всех производителей тепловой энергии Украины перед "Укртрансгазом" (705 миллионов гривень).

Также акцентируется внимание на том, что киевская ТЭЦ-4 (обслуживает жителей Днепровского и Дарницкого районов и принадлежит ООО "Еврореконструкция"), которая работает в тех же условиях, что и предприятия "Киевэнерго", обеспечивает уровень расчетов с "Укртрансгазом" около 95%.

Напомним, "Киевэнерго" объяснила образование долга перед "Укртрансгазом" неполными расчетами потребителей и государства за тепло и горячее водоснабжение.

ТЭЦ-5 - одна из крупнейших теплоэлектроцентралей Украины, которая производит тепловую и электрическую энергию для потребителей Голосеевского, Печерского и Дарницкого районов столицы. ТЭЦ-6 обслуживает потребителей преимущественно Оболонского, Деснянского, Днепровского, Подольского, Шевченковского районов Киева.