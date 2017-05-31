Более 1,5 тысяч жителей Житомирщины уже получили возмещение по "теплым кредитам"

С начала этого года 1 тыс. 517 жителей Житомирщины получили возмещение по областной программе «Теплых кредитов», принятой сессией областного совета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные департамента экономического развития, торговли и международного сотрудничества ОГА.

По их информации, по оперативным данным, в области уже 1 тыс. 508 физических лиц и 9 объединений совладельцев многоквартирных домов воспользовались областной программой «Теплых кредитов», общая сумма возмещения из областного бюджета составила 1 млн 575,6 тыс. грн.

Наиболее активно программой возмещения средств на внедрение энергоэффективных мероприятий пользуются в Житомире (316 кредитов), Радомышльском районе (178), в городах Коростень (148) и Бердичев (143).

В целом с начала года банковскими учреждениями Житомирской области в рамках государственной программы «Теплые кредиты» было выдано 1 тыс. 710 кредитов на общую сумму 30 млн 457,51 тыс. грн.

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«Напомним, что механизм возмещения «теплых» кредитов предусматривает компенсацию его части: 20% (35% для субсидиантов) на приобретение населением негазовых и электрических котлов, 35% для населения на энергоэффективное оборудование и материалы и от 40% до 70% для ОСМД, ЖСК на внедрение в домах энергоэффективных мероприятий», - отмечают в ОГА.

Также жители Житомирской области имеют возможность получить средства дополнительно к возмещению из госбюджета за счет соответствующей программы.

Как сообщалось, в Украине действует правительственная программа по энергоэффективности «Теплые кредиты», направленная на помощь украинцам для утепления собственного жилья и другие энергоэффективные мероприятия.