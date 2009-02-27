Львову нужно выкупить почти полсотни земельных участков у владельцев

Для строительства транспортных магистралей к Евро-2012 властям Львова необходимо выкупить почти полсотни земельных участков, которые находятся в собственности или пользовании.

«Инвентаризация всех землепользователей в пределах проектируемых дорог уже проведена, им направлены письма-предупреждения с просьбой прийти в горсовет для обсуждения процедуры высвобождения», - сообщил “Немецкой волне” заместитель председателя городского Управления по регулированию земельных отношений Игорь ГУМЕНЧУК.

По его словам, земли будут изымать у граждан для общественных нужд, и эта процедура прописана законом.

“Город проведет экспертную оценку участков и предложит владельцу цену для выкупа или вариант замены участка на равноценный. Законодательство предусматривает такой вариант, когда одному человеку замещают земельный участок на такой же в другом районе Львова”, - отметил И.ГУМЕНЧУК.

В то же время представитель городской власти заметил, что процедура изъятия непростая и могут возникать недоразумения, в основном из-за цены, к тому же, законодательство прописано нечетко.

“Чтобы не возникало проблем, город будет проводить широкую разъяснительную работу. В случаях несогласия владельцев участка будут высвобождать через суд”, - объяснил И.ГУМЕНЧУК и добавил, что процедуру необходимо завершить до конца 2009 года.