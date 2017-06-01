Самый высокий уровень расчётов за коммуналку у потребителей, не пользующихся субсидиями - НКРЭКУ

Уровень расчетов потребителей за использованную тепловую энергию, то есть за услуги отопления и подачи горячей воды, за январь-апрель 2017 года составил 95,4%.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ссылаясь на данные 170 компаний-лицензиатов.

"Уровень расчетов потребителей за январь-апрель 2017 года составил 95,4%", – сообщили в пресс-службе, отметив, что самый высокий уровень расчётов зафиксирован среди потребителей, которые не пользуются льготами и субсидиями (108,1%), а самый низкий – среди получателей льгот и субсидий (85,1%).

По данным Нацкомиссии, бюджетные учреждения оплатили свои счета за тепловую энергию на 88,1%, а организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги населению (ЖЭКи, ОСМД и другие), – на 98%.

"Из-за несвоевременного и неполного возмещения компании "Киевэнерго" льгот и субсидий состояние расчетов по этой категории (потребители компании, за которых из бюджета должны быть перечислены средства на покрытие льгот и субсидий – УНИАН) значительно хуже – 62,8%. Сумма задолженности за льготы и субсидии по состоянию на 30 апреля 2017 года только по "Киевэнерго" составила 1 миллиард 015,8 миллиона гривень", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в марте 2017 года увеличилась на 8,7% по сравнению с показателем с февралем и достигла 10,4 миллиарда гривень. В апреле этот показатель снизился по сравнению с мартом на 17,3% – до 8,6 миллиарда гривень.

31 мая заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что долги потребителей перед "Киевэнерго" стали одной из причин того, что компания не может погасить свою задолженность перед "Нафтогазом Украины" за приобретенный природный газ. Это заявление было сделано после того, как из-за долгов "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" остановили подачу газа на ТЭЦ-6, которая обеспечивает тепловой энергией (горячей водой и отоплением) Оболонь, Троещину, Радужный и Воскресенский жилые массивы Киева.