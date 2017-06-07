Минфин готовит изменения в бюджет: на коммунальные субсидии выделят еще 10 миллиардов

Министерство финансов готовит изменения в государственный бюджет, которые позволят увеличить финансирование субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2017 году на 10 млрд грн.

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Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства в среду.

«Минфин готовит изменения в бюджет. Там будет приблизительно 10 млрд грн. Эта проблема тянется с прошлого года - непогашение долгов. Я думаю, что 10 млрд грн решат ситуацию нормально. Эти средства нужны для спокойного, нормального вхождения в отопительный сезон», - сказал Розенко.

По словам вице-премьера, ситуация является штатной и носит технический характер, а задержки по расчетам с теплокоммунэнерго будут устранены после внесения необходимых изменений в бюджет.

Как сообщал УНИАН, в бюджете на 2017 год предусмотрено 40 млрд грн на субсидии населению для оплаты услуг ЖКХ.

Ранее Розенко заявлял, что на субсидии в 2017 году может потребоваться около 52 млрд грн.

Столичная энергопоставляющая компания «Киевэнерго» призывала правительство погасить перед компанией задолженность по льготам и субсидиям в объеме более 1 млрд грн для нормальной работы теплоснабжения столицы.

В январе-апреле этого года задолженность государства по льготам и субсидиям перед «Киевводоканалом» достигла 78 млн 413 тыс. грн.