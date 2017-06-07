Создание градостроительного кодекса займет 2-3 года - Минрегион

Создание единого градостроительного кодекса, который будет регулировать деятельность в строительной сфере, займет 2-3 года.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель главы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

"Мы едем в понедельник в Германию с просьбой о помощи в разработке градостроительного кодекса. Мы сейчас в диалоге с ними. Разработка такого кодекса займет 2-3 года", - сказал он.

Парцхаладзе также отметил, что в данный момент градостроительную деятельность определяют около 50 документов.

"Сейчас около 50 документов определяют градостроительную деятельность. Их надо объединить в один закон, чтобы в случае каких-то изменений не вносить эти изменения в 50 документов. Кроме того, человеку без юридического образования сложно отследить, как эти все законы увязываются между собой", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря прошлого года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины выступило с инициативой создания единого градостроительного кодекса.

Справка УНИАН. Законодательство Украины о градостроительстве состоит из Конституции Украины, законов Украины "О градостроительстве", "Об архитектурной деятельности" и иных нормативно-правовых актов, которые издаются для их исполнения. Кроме того, с февраля 2011 года вступил в силу Закон Украины "Об архитектурной деятельности", при этом утратил силу Закон "О планировке и застройке территорий".