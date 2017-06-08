В Украине продолжает дорожать строительство

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 12,8%, сообщает Государственная служба статистики.

Читайте такжеКаждая четвертая стройка в Украине ведется с нарушениями

По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 18%, а также в сфере возведения нежилых зданий – на 14,9%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере возведения комплексных промышленных сооружений – на 11%.

При этом стоимость СМР в апреле 2017 года по сравнению с мартом выросла на 1,3% (в марте стоимость по отношению к февралю выросла на 2,1%).

Наибольший рост цен на СМР в апреле зафиксирован в сфере строительства жилых зданий – на 1,5%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года выросли на 12,8%.

В 2016 году цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2015 годом выросли на 9,2%.