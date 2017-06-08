Фонд гарантирования продает полтысячи земельных участков в Киевской области

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу земельные участки в Киевской области, находящиеся на балансе «Дельта Банка», общей стартовой ценой один миллиард гривень.

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Как сообщила пресс-служба фонда, большинство земельных участков, выставленных на продажу, располагаются в Киевской области - в Киево-Святошинском, Бориспольском, Васильковском и Макаровском районах. Еще несколько лотов - земельные участки, расположенные в Великоберезнянском районе Закарпатской области и в Брусиловском районе Житомирской области.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов приступил к ликвидации «Дельта Банка», крупнейшего неплатежеспособного финучреждения страны, 8 октября 2015 года. Со 2 марта 2015 года в банке работала временная администрация.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основными акционерами банка были бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей в 29,39%.