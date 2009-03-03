Спрос на коттеджи в Украине растет

Девелоперская компания намерена увеличить продажи домовладений в коттеджном городке «Олімпік-Park» с апреля-мая т.г. в два-три раза – до 7-10 продаж в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам директор девелоперской компании «Европа» Сергей ЕЛИСЕЕВ.

По его словам, начиная с октября 2008 года продажи компании значительно сократились, с ноября 2008 года в коттеджном городке было продано 10 домовладений.

С.ЕЛИСЕЕВ отметил, что увеличить продажи планируется за счет введения с 1 марта плавающей стоимости на коттеджи в «Олімпік-Park», которая предусматривает снижение их стоимости, если рыночная цена домовладений будет падать.

Новая программа продаж предусматривает оплату 70% стоимости домовладений в течение 10 месяцев. При этом финальный платеж в 30% стоимости котттеджа корректируется с учетом Индекса цены на загородную недвижимость, который определяет текущую стоимость коттеджей на рынке. В случае снижения рыночной стоимости коттеджей, финальный платеж может быть скорректирован пропорционально снижению, в случае повышения стоимости домовладений, сумма финального платежа не меняется.

С. ЕЛИСЕЕВ сообщил, что определять Индекс цены на загородную недвижимость будет консалтинговая компания Knight Frank.

По данным коммерческого директора ДК «Европа» Владимира ЧУПРЫНИНА, средняя стоимость коттеджа площадью 250 кв.м с земельным участком в 15 соток составляет 2,2 млн. грн. До конца этого года в компании предусматривают снижение стоимости коттеджей на 10-15%.

По словам директора компании, если летом прошлого года средняя стоимость коттеджа составляла около 400 тыс. долл., то сейчас она составляет около 200 тыс. долл. Общий объем продаж на рынке загородной недвижимости за период кризиса сократился «в разы». А предложение на рынке коттеджей формируется в основном за счет людей, которые готовы выходить из рынка недвижимости по любой цене. Однако в связи с ожиданиями падения цен на недвижимость потенциальные покупатели находятся в ожидании и не совершают покупок.

Справка УНИАН. Девелоперская компания «Европа» создана в августе 2007 года. Занимается строительством коттеджных поселков, городов-спутников и объектов коммерческой недвижимости.

На сегодня компания реализует проект строительства коттеджного городка «Олімпік-Park».

Учредителем ДК «Европа» является Николай ЛАГУН.

Н.ЛАГУН также является учредителем и собственников ООО «Коммерческий банк «Дельта», Credit Collection Group, ОПФ «Дельта», КУА «Дельта-Капитал», СК «Брама Життя», ЗАО «АТОМ-банк» (Беларусь).