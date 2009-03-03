Строительство более трети коттеджных городков заморожено

По состоянию на 1 марта т.г. строительство 36% коттеджных городков, в основном находящихся на начальной стадии строительства, в пригороде Киева заморожено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила руководитель отдела стратегического консалтинга международной компании «Knight Frank» Наталья ПРОНИНА.

По ее словам, по итогам 2008 года в стадии строительства находилось 75 проектов коттеджных городков (около 10 тыс. домовладений) в Киевском регионе.

В основном предложение на рынке загородной недвижимости в течение следующих 1,5 лет будут составлять проекты, которые находятся на завершающей стадии строительства.

Начиная с третьего-четвертого квартала 2008 года стоимость коттеджей в долларовом эквиваленте снизилась в некоторых городках на 30-40%.

По мнению Н.ПРОНИНОЙ, во многих коттеджных городках потенциал падения стоимости домовладений «практически выбран», тем не менее на рынке наблюдается психологическое ожидание дна.

Эксперт считает, что коррекция стоимости коттеджей еще будет, но она будет незначительной.

Справка УНИАН. Международная консалтинговая компания Knight Frank основана в Лондоне 110 лет назад и является одним из крупнейших игроков на международном рынке недвижимости. На сегодня Knight Frank, совместно со своим стратегическим партнером – компанией Newmark, насчитывает 196 офисов в 38 странах мира и объединяет свыше 6 770 специалистов.

Сумма контрактов компании за 2007 год составила свыше 700 млрд. долл. Годовой доход за этот период превысил 704 млн. долл.

В Украине и России Knight Frank предоставляет полный комплекс агентских и консалтинговых услуг во всех сегментах рынка недвижимости. За время работы в России и Украине услугами Knight Frank воспользовались более 500 крупных российских и международных компаний