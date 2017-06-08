Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффективности

Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о создании Фонда энергоэффективности, которым предусматривается создание организационной структуры для эффективного использования средств на термомодернизацию и энергетическую модернизацию жилого фонда.

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За соответствующий законопроект №5598 «О Фонде энергоэффективности» проголосовали 278 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, председатель подкомитета Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексей Рябчин отметил, что Фонд энергоэффективности позволит сократить расходы энергоресурсов.

«Создание Фонда энергоэффективности позволит привлечь не только деньги из бюджета, но и международную помощь. Европейский Союз и правительство Германии выделят 120 млн евро безвозвратной помощи для наполнения этого фонда. Фонд энергоэффективности создаст возможности для прозрачного управления и создания инструментов», – сказал Рябчин.

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Также, докладывая по законопроекту, вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко отметил, что создание Фонда энергоэффективности позволит привлечь международную помощь.

«Украине необходима энергетическая модернизация, а для этого нужны средства, которые мы должны дать населению, чтобы осуществить термомодернизацию и энергетическую модернизацию всего жилого фонда. Средств на эти цели в госбюджете очень мало», – сказал он.

Согласно пояснительной записке, данным законопроектом предусматривается создание внутренней иерархической организационной структуры, состоящей из наблюдательного совета, дирекции, технического и финансового офисов.

«Наблюдательный совет включает в себя трех представителей Кабинета министров, трех независимых представителей и одного представителя доноров. IFC (Международная финансовая корпорация – УНИАН), которая войдет в состав наблюдательного совета, будет помогать в техническом направлении. При этом в законопроекте четко определены требования к членам наблюдательного совета, что исключит риски должностных злоупотреблений. Дирекция фонда состоит из трех директоров – директора, финансового директора и технического директора. Проект акта устанавливает принципы функционирования технического и финансового офисов, которые должны согласовывать проекты независимо друг от друга и ориентируясь на максимальный эффект достижения энергосбережения», – сказано в пояснительной записке.

Также в документе отмечается, что такая структура деятельности разработана на основе практик стран – членов ЕС и направлена на исключение коррупции и эффективное использование средств на проекты энергоэффективности.

«Законопроектом предусмотрены механизмы привлечения средств на внедрение энергоэффективных мероприятий и инструменты финансирования мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности зданий (Фонд энергоэффективности), основанные на практиках стран – членов ЕС», – сообщается в пояснительной записке.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабмин утвердил концепцию функционирования Фонда энергоэффективности, позволяющего реализовывать проекты эффективного использования энергоресурсов. По словам вице-премьер-министра Геннадия Зубко, этот фонд может заработать с 1 апреля 2017 года.

Для запуска работы фонда необходимо принять ряд законопроектов, а именно «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», «О жилищно-коммунальных услугах», «Об энергетической эффективности зданий» и «О коммерческом учете коммунальных услуг», после чего может быть принят закон «О Фонде энергоэффективности».

Ранее Зубко сообщил, что максимальная доля компенсации по проектам Фонда энергоэффективности будет достигать 50% тела кредита и определяться полученным в результате проекта энергомодернизации классом энергопотребления здания. Также, по словам министра, создание Фонда энергоэффективности позволит в течение 3-5 лет провести комплексное обновление зданий, что обеспечит экономию на энергоресурсах в размере около 3 млрд долл. в год.

21 марта Верховная Рада Украины приняла в первом чтении и за основу законопроект о создании Фонда энергоэффективности.