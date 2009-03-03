Вторичное жилье Киева продолжает дешеветь

Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 23 февраля по 2 марта т.г. снизилась на 1,8% (37 долл.) – до 2 001 долл./кв. м. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (г. Киев).

В компании отметили, что цены на столичное жилье, в среднем, опустились до уровня цен осени 2006 года.

По мнению аналитиков компании, дальнейшее падение стоимости квартир неизбежно. Ведь в настоящее время предложение на рынке продолжает формироваться за счёт срочных продаж. «Реальные сделки присутствуют, но в основном это касается дешевых «единичек» от 45 до 60 тыс. долларов, которые покупаются без привлечения кредита теми людьми, которые накопили нужные суммы, либо сумели забрать банковские вклады», - говорится в сообщении.

По итогам недели индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева понизился на 1,4%. Текущее значение индекса ожидания находится в отрицательной области и составляет - 1,8%.

Индекс доходности вторичного жилья столицы за февраль 2009 года повысился на 4,6%. Не смотря на это, он по-прежнему находится в отрицательной области и составляет -4,5%.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится 330 тыс. объявлений о продаже квартир.