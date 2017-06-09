Кабмин хочет выделить 15 миллиардов для погашения долгов по субсидиям перед теплокоммунэнерго

Кабинет министров Украины в июне внесет в парламент законопроект об изменениях в бюджет на 2017 год, предусматривающих перераспределение 15 млрд грн на погашение долгов по льготам и субсидиям перед теплокоммунэнерго за потребленные населением жилищно-коммунальные услуги.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе часа правительства в Верховной Раде.

«Правительство в этом месяце, и буду просить поддержки украинского парламента, внесет предложение о перераспределении 15 млрд грн на льготы и субсидии для всех предприятий топливно-энергетического комплекса, я имею в виду теплокоммунэнерго и все остальные, которые предоставляют коммунальные услуги», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в бюджете на 2017 год предусмотрено 40 млрд грн на субсидии населению для оплаты услуг ЖКХ.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко заявлял, что на субсидии в 2017 году может потребоваться около 52 млрд грн.

Столичная энергопоставляющая компания «Киевэнерго» призывала правительство погасить перед компанией задолженность по льготам и субсидиям в объеме более 1 млрд грн для нормальной работы теплоснабжения столицы.

В январе-апреле этого года задолженность государства по льготам и субсидиям перед «Киевводоканалом» достигла 78 млн 413 тыс. грн.