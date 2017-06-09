Без повышения энергоэффективности расходы на субсидии могут вырасти вдвое – Зубко

Без инвестирования в мероприятия по энергоэффективности сумма бюджетных расходов на субсидии в Украине может достичь 75 миллиардов гривень, сообщил вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко во время выступления в Верховной Раде.

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"Сегодня Украина тратит более 120 миллиардов гривень на бюджет обороны и безопасности, 245 миллиардов гривень – на Пенсионный фонд, в государственный бюджет заложено более 47 миллиардов гривень на субсидии. Это практически треть оборонного бюджета или восьмая часть Пенсионного фонда. Если мы будем бездействовать, у нас есть угроза увеличения бюджета на субсидии до 75 миллиардов гривень", – сказал Зубко.

При этом он отметил, что если субсидии – это средства, которые безвозвратно тратятся государством на поддержку незащищенных слоев населения, то деньги, направленные на энергоэффективность, создают возможность в будущем не только уменьшить энергопотребление, но и инвестировать в экономику страны.

Как сообщал УНИАН, в бюджете на 2017 год предусмотрено 40 миллиардов гривень на субсидии населению для оплаты услуг ЖКХ. При этом, по словам вице-премьер-министра Павла Розенко, Минфин сейчас готовит изменения в бюджет для выделения в 2017 году дополнительно 10 миллиардов гривень на субсидии.