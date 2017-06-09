Части львовян повысили тарифы на коммунальные услуги примерно на 50%

Сегодня, 9 июня, исполнительный комитет Львовского горсовета согласовал увеличение квартплаты в 29 домах города. Об этом сообщает Львовский портал.

По словам руководителя городского департамента ЖКХ Ирины Маруняк, квартплата вырастет ориентировочно на 50%.

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«К нам обратилось ООО «Карпатстройсервис» относительно повышения тарифов квартирной платы в связи с тем, что тарифы были утверждены решением исполкома от 2012 года, где была заложена минимальная зарплата 1218 грн. На сегодня, с 1 января 2017 года, зарплата составляет 3200 грн. В связи с этим в тех домах, которые они обслуживают, повышается квартирная плата в пределах 50%», – отметила чиновник.

По ее словам, речь о домах по следующим адресам: Величковский 24, Величковского 26, Куликовская 18б, Освицкая 19, Ярошинской 6 и Зеленая 115ж.

«Также обратилось с таким вопросом ООО «Львовстройсервис», которое строит дома и берет их на обслуживание. У них есть 23 дома», – добавила Маруняк.