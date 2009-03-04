Сбербанк РФ и ВТБ готовы кредитовать ипотеку

Два крупнейших российских банка - Сбербанк и ВТБ - готовы продолжать кредитовать ипотеку при возможности снятия с баланса части уже выданных ипотечных ссуд, сообщил на пресс-конференции в РИА Новости помощник президента РФ Аркадий Дворкович.

"Банки должны получить возможность убрать с баланса старые кредиты... Они получат возможность секьюритизации, а ЦБ будет рефинансировать эти пулы на короткий срок. Такое решение уже принято. Возможно, частично и агентство тоже будет этим заниматься",- сообщил он.

По словам Дворковича, важно, чтобы рынок ипотеки продолжал работать, чтобы новое жилье приобреталось.