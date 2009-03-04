Президенту подарят резиденцию за 11 млн. евро

Инвестиционная компания «Восточная инвестиционная группа» намерена подарить Президенту Украины резиденцию в элитном коттеджном городке «Посольская Гута» в селе Процив (Бориспольского р-на Киевской обл.) стоимостью до 11 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам президент «Восточной инвестиционной группы» Алексей БУТЕНКО.

По его словам, к концу мая т.г. компания планирует закончить проект строительства резиденции Президента Украины на территории городка, которую после завершения строительства намерена передать на баланс Секретариата Президента.

Президент компании отметил, что в Секретариате Президента скептически относятся к такой идее, не веря в возможность ее реализации.

По словам А.БУТЕНКО, идея передачи резиденции Президенту является маркетинговым ходом компании по привлечению покупателей (жить по соседству с Президентом престижно), который планируется использовать с 2011 года.

«Я готов сделать подарок до 10 млн. долл. для того, чтобы сделать продаж на 100 млн. долл.», - сказал он.

По данным А.БУТЕНКО, под строительство резиденции планируется отвести участок в 21 га земли, на котором расположены два озера. Дом площадью до 3 тыс. кв.м планируется сдать в эксплуатацию под чистовую отделку. Предусматривается, что на участке будет расположена вертолетная площадка.

Инвестиции в строительство резиденции составят до 11 млн. евро (без специальной отделки и спецтехники).

Инвестиционная компания «Восточная инвестиционная группа» в апреле т.г. планирует начать строительство первой очереди (24 домовладения) элитного коттеджного городка «Посольская Гута» в селе Процив (Бориспольского р-на Киевской обл).

Всего в коттеджном городке планируется построить 210 домов в четыре очереди. Из них планируется построить около 50 вилл по индивидуальному заказу в первых двух очередях, а также около 60 таунхаусов и 20 аппартаментов.

Площадь земельного участка под строительство городка составляет 137 га, а также на 12 га планируется строительство гостиницы.

По данным А.БУТЕНКО, инвестиции в строительство городка с учетом социальной инфраструктуры составляют 280-290 млн. долл.

Справка УНИАН. «Восточная инвестиционная группа» — инвестиционный холдинг, занимающийся развитием и реализацией проектов в сфере недвижимости.

В 2008 году «Восточная инвестиционная группа» приобрела контрольные пакеты акций ряда украинских предприятий, владеющих земельными активами. Целевое назначение земли — строительство жилья, логистических центров и других объектов недвижимости.

В проектном портфеле компании: земельные активы, девелоперские проекты, конный бизнес, добыча щебня и гранита, строительный бизнес, охранный и издательский бизнес.