На Донетчине из-за обстрелов снова проблемы с водой - почти 400 тысяч жителей получают ее по часам

Водоснабжение 5 районов Донецкой области осуществляется почасово из резервного резервуара. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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«По состоянию на 7.00 12 июня водоснабжение населению (около 388 тыс. жителей) в 5 районах области осуществляется почасово из 21 резервного резервуара общей емкостью 61 тыс. м3», - говорится в сообщении. Так, осуществляется почасовое водоснабжение Покровского, Селидовского, Волновахского, Добропольского и Марьинского районов.

В ГСЧС отметили, что в настоящее время необходимость подвоза воды отсутствует, кроме трех населенных пунктов (г. Волноваха, Марьинка, Красногоровка).

«При условии почасовой подачи воды возможность обеспечения населения водой может составлять 2 суток. Решается вопрос о восстановлении электроснабжения в условиях безопасности работников», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, по данным ГСЧС, по состоянию на утро понедельника отсутствует газоснабжение в Авдеевке. «Ремонтные работы поврежденного 7 июня в результате боевых действий подземного газопровода (диаметр 273 мм) не проводили в связи с опасностью для работников», - говорится в сообщении.

Как напомнили в ГСЧС, 8 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с. Васильевка произошло повреждение высоковольтной линии электропередач. Это привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода. В полдень 10 июня работа насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода была восстановлена. Однако в тот же день в результате возобновления боевых действий была повреждена трансформаторная подстанция 35 кВт, которая расположена непосредственно возле насосной станции, что привело к повторному прекращению электроснабжения насосной станции.