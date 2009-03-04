Госсредства на достройку жилья нужно давать застройщикам

Государственные средства на достройку жилья со степенью готовности выше 70% необходимо выделять не инвесторам-физическим лицам, а застройщикам.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня высказал член Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь ЛЫСОВ в ходе комитетских слушаний о состоянии выполнения Закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

По его словам, для эффективного использования государственных средств следует изменить механизмы финансирования достройки жилья и сместить акценты с предоставления ипотечных кредитов физлицам на покупку жилья в объектах незавершенного строительства на предоставление кредитов застройщикам на достройку этих объектов.

И.ЛЫСОВ считает, что привлечь людей для того, чтобы они брали ипотечные кредиты, даже под 15%, нереально из-за потери доверия к банковской системе и рисков покупки жилья в незавершенных объектах. При этом предусматривается долгосрочное кредитование физлиц (на 10-15 лет), в первую очередь тех, кто стоит на квартирном учете.

В то же время, если кредитовать застройщиков на короткий срок (на один, максимум два года), через два года «мы снова получим деньги в оборотный ящик».

При этом на 6 млрд. грн. можно построить только 13 тыс. квартир, тогда как в случае кредитования застройщиков количество введенного жилья увеличится в три раза – за два года может быть построено более 50 тыс. квартир (с учетом ранее приобретенных квартир в недостроях).

Он подчеркнул, что средств, декларируемых правительством на достройку жилья в размере 3 млрд. грн., будет достаточно для того, чтобы все почувствовали результат.

И.ЛЫСОВ отметил, что максимальная стоимость строительства жилья, которая была определена для участия застройщиков в конкурсах с элементами аукционов на получение госсредств для завершения строительства (8 тыс. грн./кв.м для Киева, 6 тыс. грн./кв.м для областных центров и 5 тыс. грн./кв.м для остальных городов), – это не стоимость продажи жилья, а максимальная стоимость жилья для выдачи кредита застройщику под залог имущества или ценных бумаг.

Депутат сказал, что если 75% жилья в недострое граждане купили по рыночной цене, а сегодня государство будет продавать остальные 25% по цене вдвое дешевле, люди, инвестировавшие в жилье до кризиса, будут считать себя обманутыми. Поэтому стоимость продажи достроенного жилья должен регулировать рынок, а не государство.

Как сообщал УНИАН, для правительства приоритетом является предоставление кредитов физическим лицам на достройку жилья, поскольку 80% недостроенных жилищных объектов в Украине финансируются за средства физических лиц, 20% – за средства юридических лиц.

По словам министра регионального развития и строительства Василия КУЙБИДЫ, застройщикам, то есть юридическим лицам, также будут предоставляться средства на достройку незавершенных жилищных объектов, но на конкурсных условиях.

Заявки от застройщиков на финансирование завершения строительства жилья со степенью готовности свыше 70% не будут рассматриваться, если стоимость 1 кв. м в Киеве будет превышать 8 тыс. грн., в областных центрах – 6 тыс. грн., в остальных населенных пунктах – 5 тыс. грн.