США реструктурируют часть ипотечных кредитов

08:37, 05 марта 2009
Недвижимость
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На сумму 75 млрд. долл. 

Администрация США приступила к реализации программы реструктуризации ипотечных кредитов, целью которой является предотвращение потери жилья, купленного c помощью кредитов на сумму до 729.750 долларов, сообщает Рейтер.

Общая стоимость программы оценивается в 75 миллиардов долларов.

Для участия в программе заемщики должны доказать, что находятся в тяжелом финансовом положении, вызванном, например, потерей работы, говорится в сообщении министерства финансов.

Программа распространяется на ипотечные кредиты, выданные до 1 января 2009 года.

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