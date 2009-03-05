США реструктурируют часть ипотечных кредитов

Администрация США приступила к реализации программы реструктуризации ипотечных кредитов, целью которой является предотвращение потери жилья, купленного c помощью кредитов на сумму до 729.750 долларов, сообщает Рейтер.

Общая стоимость программы оценивается в 75 миллиардов долларов.

Для участия в программе заемщики должны доказать, что находятся в тяжелом финансовом положении, вызванном, например, потерей работы, говорится в сообщении министерства финансов.

Программа распространяется на ипотечные кредиты, выданные до 1 января 2009 года.