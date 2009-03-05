США реструктурируют часть ипотечных кредитов
08:37, 05 марта 2009Недвижимость
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На сумму 75 млрд. долл.
Администрация США приступила к реализации программы реструктуризации ипотечных кредитов, целью которой является предотвращение потери жилья, купленного c помощью кредитов на сумму до 729.750 долларов, сообщает Рейтер.
Общая стоимость программы оценивается в 75 миллиардов долларов.
Для участия в программе заемщики должны доказать, что находятся в тяжелом финансовом положении, вызванном, например, потерей работы, говорится в сообщении министерства финансов.
Программа распространяется на ипотечные кредиты, выданные до 1 января 2009 года.
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