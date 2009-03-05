НБУ ратует за ипотечное кредитование

Национальный банк Украины выступает за предоставление ипотечного кредитования на приобретение жилья в завершенных строительных объектах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал исполнительный директор Национального банка Украины по экономическим вопросам Игорь ШУМИЛО в ходе комитетских слушаний о состоянии выполнения закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

По мнению И.ШУМИЛО, для того, чтобы ипотечное кредитование было менее рискованным, оно должно предоставляться на покупку недвижимости в завершенных строительством объектах.

«С одной стороны, в принятом законе записано, что порядок предоставления таких кредитов определяется Кабинетом министров и Национальным банком. К сожалению, пока что в тех нормах, которые прописаны в законе, есть положения, которые показывают, что определенная доля этих норм работает в ущерб банковской системе, финансовой устойчивости банковской системы. Мы обратились с просьбой рассмотреть этот вопрос в Конституционном суде в той части, которая касается долгосрочного финансирования на несколько лет, поскольку тем самым на Национальный банк перекладывается риск коммерческой деятельности», - отметил он.

По данным НБУ, по состоянию на конец 2008 года из общей суммы ипотечных кредитов на строительство жилья было предоставлено 78,3 млрд. грн., на конец января т.г. – 81,3 млрд. грн. «Только за январь объемы ипотечных кредитов, выданных банками, выросли на 3 млрд. грн., из них в национальной валюте выросли на 2 млрд., в иностранной валюте – на 1 млрд.», - добавил И.ШУМИЛО.

В то же время, объемы кредитов на строительство, приобретение и реконструкцию недвижимости за январь т.г. снизились на 0,5% - с 18,2 млн. грн. на конец 2008 года до 18,1 млн. грн. на январь.