На первичном рынке жилья следует исключить посредников – юрист

На первичном рынке жилья следует исключить посредников из отношений застройщик-покупатель.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала старший юрист юридической фирмы «Василь Кисиль и Партнеры» Наталья ДОЦЕНКО-БЕЛОУС в ходе комитетских слушаний о состоянии выполнения закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» 4 марта.

«Мы на сегодняшний день массово обслуживаем пострадавших инвесторов, которые приобрели целевые облигации в строительных проектах», - сказала она.

Юрист напомнила, что Госфинмониторингом в декабре этот инструмент был признан способом легализации доходов, полученных преступным путем.

«Те массовые технические дефолты застройщиков, которые вызваны тем, что застройщики вынуждены приостановить строительные проекты, означают, что по истечении срока погашения целевых облигаций инвестор утрачивает право на квартиру. А инвестор не осознает, что если строительство дома не завершено, зачем же предлагать эту облигацию к погашению? И сейчас большая армия инвесторов утратила право на строящиеся квартиры именно потому, что они не знали нюансов этого инструмента», - пояснила Н.ДОЦЕНКО-БЕЛОУС.

Более того, этот инструмент создает существенные проблемы и застройщикам, включая налоговые проблемы.

Юрист предложила внедрить обязательную государственную регистрацию всех сделок на первичном рынке недвижимости.

«На вторичном рынке сделки осуществляются более-менее прозрачно, потому что есть регистрация сделок и регистрация права собственности, нотариальное удостоверение. Почему эти прозрачные механизмы нельзя внедрить на первичном рынке?

Тем более, что на первичном рынке у нас не только целевые облигации, которые дискредитировали себя, но и ФФС (фонды финансирования строительства), которые скрывают за собой, увы, финансовые пирамиды», - подчеркнула адвокат.