Несогласованность законов создает поле для манипуляций недостроем

Законодательные несоответствия создают поле для манипуляций недостроенным жильем со стороны инвестора.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала старший юрист юридической фирмы «Василь Кисиль и Партнеры» Наталья ДОЦЕНКО-БЕЛОУС в ходе комитетских слушаний о состоянии выполнения Закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства» 4 марта.

По ее словам, данный Закон, вступивший в силу 14 января т.г., предоставляет право застройщикам увеличивать на полтора года срок сдачи дома в эксплуатацию, а также исключает возможность для инвестора, который оплатил 100% стоимости жилья, расторгнуть договор, результатом которого является передача застройщиком завершенного объекта строительства (квартиры).

В то же время есть закон о совершенствовании финансово-кредитных механизмов, он включает норму о том, что в случае нарушения застройщиком сроков строительства хотя бы на один день инвестор, а точнее доверитель, имеет право на досрочный выход из строительного проекта. Более того, управитель обязан в течение последующих 15 дней вернуть ему вложенные средства.

«Инвестор, который понимает, что он по завышенной цене приобрел строящуюся недвижимость (например, за 20 тыс. грн. 1 кв. м), сейчас, получая возможность по закону о совершенствовании финансово-кредитных механизмов выйти из строительного проекта, имеет право требовать возврата средств и в последующем претендовать на государственную поддержку, согласно которой он приобретет квадратный метр за 8 тыс. грн», - говорит эксперт.

«Соответственно, закон (о совершенствовании финансово-кредитных механизмов – УНИАН), который еще не вступил в силу (он не был опубликован), существенно перечеркивает то позитивное, что было введено законом о преодолении финансового кризиса», - считает юрист.