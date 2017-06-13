Часть столицы может остаться без горячей воды до октября – "Киевэнерго"

Горячее водоснабжение в некоторые домах Дарницкого, Днепровского, Подольского, Деснянского и Оболонского районов столицы может отсутствовать до начала отопительного сезона 2017-2018 годов из-за остановки ТЭЦ-6, сообщил на пресс-конференции экс-министр энергетики Украины, глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

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"Действия "Нафтогаза" не являются прогнозируемыми, они ситуативные. Взяли и отключили (ТЭЦ-6 от газоснабжения - УНИАН)... Большая вероятность, что до начала следующего отопительного сезона (возобновится горячее водоснабжение от ТЭЦ-6 - УНИАН)", - сказал Плачков.

Как сообщал УНИАН, 30 мая «Киевтрансгаз», дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины», полностью остановила газоснабжение столичной ТЭЦ-6, которая обеспечивает тепловой энергией (горячей водой и зимой отоплением) Оболонь, Троещину, Подол, Радужный и Воскресенский жилые массивы Киева.

По данным «Киевэнерго», причина прекращения газоснабжения - накопленные долги за газ и транспортировку газа.

По состоянию на 1 мая долг столицы за теплоэнергию перед "Киевэнерго" составил почти 4,9 млрд грн. При этом доля долга государства составляет около 2 млрд грн, из них 1,2 млрд грн - некомпенсированные льготы и субсидии в теплоснабжении, а 0,8 млрд грн - некомпенсированная разница в тарифах за прошлые годы.

В то же время долг «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз Украины» за потребленный газ для производства теплоэнергии достиг на 1 мая 3,2 млрд грн. А долг за транспортировку газа на ТЭЦ-6 превышает 370 млн грн, 108 млн грн из которых - непрофинансированные государством льготы и субсидии.

В свою очередь, «Нафтогаз» обвинил «Киевэнерго», которая поставляет тепловую и электрическую энергию потребителям столицы, в неперечислении средств "Нафтогазу", уплаченных киевлянами за тепло и горячую воду.