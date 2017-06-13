Проверка Минсоцполитики в действии: к отопительному сезону отсеят до 5% получателей субсидий

Министерство социальной политики Украины в ходе переоформления субсидий на отопительный сезон 2017-2018 годов проводит проверку (верификацию) семей-получателей государственной помощи, в результате чего отсеивается от 2% до 5% субсидиантов.

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Об этом во время круглого стола, который был посвящен проблеме выплат субсидий на покрытие стоимости жилищно-коммунальных услуг, заявил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко.

"На сегодняшний день мы набрали в принципе основную массу получателей субсидий. Мы не видим оснований для того, чтобы еще новые сотни тысяч людей обращались за субсидиями. Мы говорим о том, что пришло время проверить эту информацию… На сегодняшний день около 2-5% получателей субсидий получают отказ в назначении субсидии на следующий отопительный период", - сказал он.

По словам Музыченко, решение об отказе принимается на основании того, что домохозяйство, которое хочет получить субсидию, неправильно указало состав или размер доходов семьи (который является определяющим для получения субсидии).

Как сообщал УНИАН, после установления единой цены на газ в октябре 2015 года на уровне 6 879 гривень за тысячу кубометров правительство приняло решение о выплате субсидий на покрытие стоимости возросшей цены на газ и услугу по централизованному теплоснабжению.

По данным Минсоцполитики, программой жилищных субсидий в текущем отопительном сезоне 2016-2017 годов воспользовались 7,4 миллиона семей, что составляет около 44% от всех домохозяйств Украины.

В конце мая 2017 года возникла проблема с остановкой подачи газа на объекты теплоснабжения столичной компании "Киевэнерго" со стороны Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины". Эта остановка была обусловлена тем, что "Киевэнерго" задолжало за газ "Нафтогазу" 4,2 миллиарда гривень. В свою очередь в теплоснабжающей компании сообщили, что перед ними не рассчиталось государство, не проведя расчеты по потребителям, которые являются получателями субсидий.