Россия незаконно конфисковала более 4,5 тысяч объектов недвижимости в Крыму – ООН

Россия за время аннексии незаконно конфисковала 4 тыс. 575 государственных и частных объектов недвижимости в Крыму.

Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) за период с 16 февраля по 15 мая 2017 года, обнародованном сегодня на сайте организации.

В отчете отмечается, что в Крыму продолжаются начавшаяся после «референдума» в марте 2014 года конфискация государственной и частной украинской собственности, называемая «национализацией».

«По состоянию на 12 мая 2017 года было «национализировано» 4 575 государственных и частных объектов недвижимости», - сообщается в докладе.

В УВКПЧ отметили, что оккупационные власти РФ предприняли шаги для компенсации владельцам собственности в Крыму, «национализированной» начиная с марта 2014 года, приняв специальный закон в декабре 2016 года

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«Однако компенсация ограничена и не предоставляет эффективных средств правовой защиты пострадавшим. Данная схема применима только к частной собственности и исключает лиц, обвиняемых в «экстремизме». Последнее ограничение вызывает особую обеспокоенность в связи с произвольным применением законодательства по борьбе с экстремизмом со стороны органов власти Российской Федерации в Крыму», - говорится в документе.

УВКПЧ напоминает, что в соответствии с международным гуманитарным правом, частная собственность, а также собственность муниципалитетов и учреждений, работающих в сфере религии, благотворительности, образования, искусства и науки, не может быть конфискована, и что управление недвижимым государственным имуществом должно осуществляться в соответствии с правилами узуфрукта.

«Уничтожение имущества может быть оправдано только в случае острой военной необходимости или необходимости поддержания общественного порядка», - констатируют в УВКПЧ.