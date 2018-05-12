”Строители вытащат страну из кризиса”

О реалиях строительной отрасли рассказывает председатель наблюдательного совета крупнейшей в Украине мостостроительной компании «Мостобуд» Владимир Продивус.

- Как Вам удается в период кризиса продолжать строить мосты?

- Скажу больше, строим за собственные деньги компании и кредитуем бюджетные мега-стройки. Наши главные отечественные объекты у всех на слуху – это Подольский мостовой переход в Киеве и автомагистраль через Днепр в Запорожье. Есть оптимисты, и есть пессимисты. Последние смотрят телевизор и впадают в ступор. Оптимисты ищут пути к выживанию. И я, и мои единомышленники еще год назад совершенно четко просчитали: кризис охватит весь мир, а по Украине ударит с троекратной силой. Поэтому работали плотно, с пониманием ситуации. Уже тогда разработали программу, ориентированную на то, что из кризиса «Мостобуд» должен выйти крепче и закаленнее. С тех пор наши действия – реальное воплощение антикризисной программы. В Украине мостостроение напрямую зависит от бюджетного финансирования. Будем откровенны, оно и в лучшие времена не блистало дисциплиной. По сути, у нас было два пути: ждать денег или искать заработки самим. Выбрали второй. Мы подписали ряд договоров в Румынии на сумму порядка 90 миллионов евро. При этом уже сегодня ясно, у этой цифры – четкие перспективы роста. Также на прошлой неделе мы подписали меморандум о строительстве жилья и участии в развитии инфраструктурных объектов на сумму 150 млн. долл. с Арабскими Эмиратами. Кроме того, подписали соглашение с Туркменистаном. Там нам отдают солидные объемы строительства жилья в Ашхабаде, и мы готовимся к тендеру на строительство моста. Предварительная оценка проекта – порядка 500 млн. долл. Есть целый ряд стран и компаний, с которыми уже длительное время ведем переговоры. Туда выезжают наши специалисты, изучают объекты. Получили немало предложений поучаствовать в строительстве. Пока эти проекты озвучивать некорректно. Идет подготовительный этап.

- И что же – финансируют заграницей, или как у нас?

- Им средства под инфраструктурные проекты выделил Евросоюз. Это - большие деньги, которые регулярно поступают и осваиваются. В Европе четкое понимание, что строительство и есть тот самый рычаг, с помощью которого можно вытянуть экономику, поэтому у них финансовый кризис на инфраструктурные объекты как бы не распространяется. Подобные проекты, наоборот, активизируются.

- А как за рубежом воспринимают присутствие украинской компании?

- «Мостобуд» отправляет за границу специалистов, которых мы готовили десятилетиями. Такие «на вес золота» во всем мире. Многие наши мостостроители вообще уникальны, им нет конкурентов. Но, работая в других странах, наши сотрудники зарабатывают для «Мостобуда». В том числе, и на зарплату тех, кто трудится в Украине, и кому бюджетные заказчики задолжали. Я хочу выдержать баланс предприятия чтобы, независимо от больших затрат внутри страны, мы смогли минимизировать финансовое давление на предприятие, на рабочего человека, инженера, менеджера. Это очень важно. Потому что зарплату все мы получаем в Украине, и налоги платим у себя в стране, независимо от того, в каком зарубежье работаем.

- Сколько задолжали «Мостобуду» госзаказчики? - Если подсчитать за год, переходящий баланс долгов за объекты государственного строительства перевалил за 250 миллионов гривень. При этом давайте не забывать, что курсовая «весомость» гривни прошлогодней и гривни сегодняшней значительно отличается, и здесь мы здорово «попадаем». Ведь у нас много зарубежных партнеров и поставщиков, с которыми расчет в валюте. Но и эту разницу мы готовы взять на себя. Для нас самое главное, чтобы мы получили четкий сигнал и могли планировать: наступит день, когда все вложенное авансом будет возвращено. И тогда мы готовы эти деньги вновь вкладывать в отечественное строительство, а не забирать и вывозить их из страны, готовы и дальше за собственные средства работать, чтобы все важные для страны и людей стройки не останавливались. Потому что любое замораживание объекта неизменно ведет к его удорожанию. Для нас это неприемлемо. Если бы хоть 200-300 мощных компаний таким же образом кредитовали свои программы и обязательства, кризис для Украины был бы не так страшен.

- Почему на НСК "Олимпийский" не видно «Мостобуда»? - Когда надо было показывать руководству УЕФА, что Украина активно строит «Олимпийский», а денег не было, обратились в «Мостобуд», и мы спасали ситуацию. Не дожидаясь начала финансирования, компания за свой счет приступила к подготовке «Олимпийского» к предстоящему чемпионату Европы. Самые сложные и ответственные работы – демонтаж чаши Олимпийского огня, информационных табло, всех наклонных высотных опор светильников весом в десятки тонн, репортажно-информационного комплекса – достались «Мостобуду», и выполнены без замечаний УЕФА. Цифры говорят сами за себя, выполнено более 50% объема строительно-монтажных работ по демонтажу конструкций стадиона на сумму 30 млн. 300 тысяч гривень. Естественно, мы ожидали, что и непосредственно в реконструкции стадиона нам достанется достойное место. Тем более, в 1968-1969 годах именно наша компания выступала генподрядчиком строительства НСК «Олимпийский» (бывшего Республиканского стадиона). Но когда государство наконец-то выделило деньги на главную стройку Евро-2012, тут же отыскались компании с более опытными… лоббистами. Будем надеяться, они справятся с задачей.

- Какова ситуация на самых резонансных стройках - Подольском мостовом переходе в Киеве и автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье? - Они строятся на наши деньги. Внутренние резервы компании, оборотные средства уже на исходе. Но мы намерены зарабатывать за границей и продолжать кредитовать эти стройки. Такое решение принято наблюдательным советом «Мостобуда», несмотря на то, что с нами не рассчитались за прошлый год. Мы сможем еще несколько месяцев продержаться. Но если заказчики не начнут рассчитываться – объекты будут заморожены. Не потому что мы не хотим строить. А потому что ни одной отечественной компании не под силу столь длительно финансировать из своих средств миллиардные государственные стройки. Если же строительство остановится, на заказчика, на государство лягут огромные дополнительные затраты. Мы надеемся, что в ближайшее время заказчики возобновят финансирование.

- Известно, что металлоконструкции (а это основная составляющая стоимости мостов) надо заказывать и проплачивать за полгода вперед. Значит ли это, что и поставщиков авансирует «Мостобуд»? - Тут своя особенность. У нас немало международных контрактов, и мы уже начинаем задерживать проплату за металлоконструкции по договорам, которые были заключены несколько лет назад. До сих пор компания умудрялась поэтапно рассчитываться с поставщиками. Скажу больше, нам и сейчас отправляют стройматериалы под «честное слово» и деловой авторитет «Мостобуда». Только благодаря этому, мы все еще строим. Но речь уже о престиже Украины. Ведь все понимают, что не «Мостобуд» виноват в задержках, ведь финансирование строительства мостов – бюджетное. А тут еще и банковские проблемы навалились. Мы всеми силами пытаемся быть стабильными, но не знаем, с какой стороны ожидать подножку.

- И тогда вы решили купить банк?

- Некоторые СМИ поторопились сообщить, будто «Мостобуд» уже приобрел банк «АРМА» и в ближайшее время инвестирует в него 160 миллионов гривень. Это не совсем так. Мы подписали с «АРМА» инвестиционный меморандум. «Инвестиционный меморандум» - это не договор купли-продажи. Это – предложение и намерение. Мы изучаем банк. Громадные объемы работ, которые уже произведены «Мостобудом», и те деньги, которые мы уже вложили в строительство государственных объектов и возврата которых ждем от заказчиков, требуют от нас принимать решение о приобретении и инвестировании банка только после очень тщательного изучения реального положения дел. Имеющаяся у нас информация пока подтверждает целесообразность сделки именно с банком «АРМА».

- Кто все же претендует на лидирующего участника банка – ОАО «Мостобуд» или лично Владимир Продивус? - Скажу откровенно, сейчас я думаю, как лучше осуществить эту покупку. В качестве физического лица – на что у меня достаточно средств, или же прагматичнее купить часть в банке «Мостобуду». Это просчитывают и анализируют юристы, экономисты. О моем решении станет известно к 10 марта.

- Какова реальная цель покупки? С одной стороны, банк сообщил, что эта сделка укрепит позиции банка на украинском рынке и позволит активизировать работу банка. В НБУ поделились мнением, что только эффективный инвестор спасет банк от введения временной администрации. Тиражируется еще одна версия: банк начнет обслуживать интересы корпорации «Премьер-Финанс» и строительной компании «Мостобуд»? - Позиции банка «АРМА» и, тем более, Нацбанка Украины мне комментировать не с руки. Могу сказать о своей. У меня действительно есть ряд успешных предприятий и бизнес-проектов. Я смотрю года на полтора вперед и вижу: кризис только начинается. Дальше будет хуже. В нашей системе координат банк – один из тех инструментов, который мог бы оптимизировать средства и затраты на реализацию коммерческих программ. Скажу так, мы стремимся минимизировать свою зависимость от политической ситуации и спекулятивных игр определенных банковских структур. Это, кстати, лучшая гарантия для всех клиентов банка – физических и юридических лиц, которые сегодня вложили в него деньги. У нас не однодневная программа. Мы просчитываем развитие лет на 10 вперед. При этом планируем ежегодно в 2 – 3 раза увеличивать обороты, независимо от финансового кризиса.

- Значит ли это, что Вы реструктуризируете бизнес-проекты и создаете бизнес-группу? - Да, можно сказать так. У меня многопрофильный бизнес. Это не только мостостроение, но и целый ряд других проектов как в Украине, так и мире. Сама логика подсказывает объединить усилия в интересах каждой компании и бизнес-группы, в целом. Саккумулировав средства и возможности, мы только станем сильнее.

- Вы намерены забрать финансовые потоки своего бизнеса из других банков и замкнуть на «АРМА»? - Абсолютно нет. Это не взаимосвязано. У нас сложились добрые партнерские отношения с целым рядом банков, и было бы неразумным эти связи рвать.

- И в заключение о главном. По Вашему мнению, именно строительство, инфраструктурные проекты вытащат страну из кризиса? - Отечественная дорожная инфраструктура буквально кричит о своих проблемах. Уж насколько славится автобанами Германия, но и там в условиях кризиса взялись за дороги, понимая, что за эту ниточку можно раскрутить клубок кризисных проблем.

Сегодня стране крайне необходимы два мостовых перехода в составе новой Окружной дороги вокруг Киева: первый – в районе Украинки протяженностью почти 5 километров и предварительной стоимостью работ в 1,5 миллиарда долларов; второй – через Киевское водохранилище в районе Вышгорода протяженностью свыше 8 километров, там работ ориентировочно на сумму более 2,5 млрд долларов. Нельзя оттягивать и с Кременчугским мостовым переходом протяженностью 1,7 км и ориентировочной стоимостью свыше 5,2 млрд долларов. Мы ждем, когда начнется реальное финансирование строительства. Обратите внимание, суммы, которые я назвал, это не зарплата и не прибыль строителей. В них заложена стабильная работа целой цепочки отечественных предприятий, которую вытянет за собой масштабное строительство. В полную мощь заработают наши карьеры, завод Ильича, Макеевский завод, «Криворожсталь» и многие-многие другие производства. Дальше по цепочке оживут их смежники и заказчики. Но самое главное – появятся новые рабочие места, люди станут зарабатывать реальные деньги. Очень важно, чтобы выжили производители. Из кризиса надо выходить реальными, практическими и результативными шагами.

Алексей Мужчина (для УНИАН)