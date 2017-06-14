Экс-чиновник земельного кадастра погорел на взятке в 10 тысяч долларов (фото)

Киевской местной прокуратурой №3 совместно с Главным управлением СБ Украины в г. Киеве и Киевской области, Управлением предотвращения и противодействия коррупции Госгеокадастра Украины и Деснянским управлением полиции в г. Киеве при получении 10 тыс. долл. США задержан бывший сотрудник Обуховского районного производственного отдела Киевского областного филиала государственного предприятия «Центр государственного земельного кадастра».

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Правоохранителями установлено, что экс-чиновник вымогал у гражданского лица 15 тыс. долларов США за оказание влияния на должностных лиц Главного управления Госгеокадастра в Киевской области при принятии положительного решения об утверждении проекта отвода земельного участка в Обуховском районе Киевской области и подписание приказа о передаче его в частную собственность.

Преступник был задержан во время получения им второй части неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении экс-чиновника о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием) и избрании ему меры пресечения.