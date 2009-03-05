Погашение застройщиками облигаций не гарантирует получения квартир

Погашение застройщиками целевых облигаций на жилье не гарантирует получения квартир по ним.

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН партнер компании «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро», адвокат Вадим САДОВОЙ.

По его словам, чтобы избежать дефолта, ряд киевских застройщиков (эмитентов целевых облигаций), у которых вот-вот наступит срок погашения облигаций, а именно – обмена их на квартиры, предлагают владельцам обменять облигации на имущественные права на недостроенное жилье.

Адвокат отметил, что с начала этого года участились случаи обращения владельцев целевых облигаций, выпущенных строительными компаниями, в юридическую компанию с просьбой решить эту схему.

В.САДОВОЙ пояснил, что у застройщиков сегодня нет готовых квартир, чтобы рассчитаться с владельцами облигаций. Поэтому они предлагают взамен на облигации имущественные права на недвижимость, которая будет сдана в эксплуатацию спустя некоторое время.

«Такая схема очень выгодна для строительных компаний. Она дает им возможность досрочно погасить облигации и получить отсрочку по выполнению своих обязательств перед их владельцами», – сказал он.

Как отметил адвокат, владельцам ценных бумаг сложно бороться с такими действиями застройщиков, а иногда и бессмысленно. Покупая облигации на квартиры, люди полагались лишь на честность, порядочность и финансовое благосостояние строительных компаний.

По мнению юриста, владельцы облигаций могут требовать в суде возврата инвестиционных средств. Но даже в случае положительного решения застройщики возместят собственникам лишь номинальную стоимость облигации. А эта стоимость, как правило, в несколько раз ниже стоимости приобретения облигаций на вторичном рынке.

При этом, если дом не достроен и не сдан в эксплуатацию, суд не может заставить застройщика обменять облигации на квартиру.

«Суд не может присудить то, чего нет. Но при хорошем подходе, если строительство было остановлено на завершающей стадии, владельцы облигаций могут объединиться и отстоять в суде права на объекты незавершенного строительства… В этом случае собственникам придется достраивать квартиры самостоятельно», – добавил В.САДОВОЙ.

Адвокат считает, что даже если владельцы облигаций будут координировать свои действия и совместно требовать передать им квартиры, маловероятно, что результат будет позитивным. «В случае банкротства застройщика недостроенные дома вряд ли кого-нибудь заинтересуют, а если будут проданы, то ниже запланированной цены. Специальных резервных фондов у строительных компаний, как правило, нет, а полученных от реализации денег не хватит на удовлетворение всех требований», – пояснил юрист.

Справка УНИАН. «Адлер и партнеры. Адвокатское бюро» работает на рынке юридических услуг с 1997 года.

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