Госэнергоэффективности: на "теплые" кредиты нужно в пять раз больше денег, чем заложено в бюджете

Государственное агентство по вопросам энергоэффективности и энергосбережения оценивает потребность в финансировании программы «теплых» кредитов на 2017 год в размере 1,9 млрд грн, тогда как в бюджете на эти цели было заложено всего 400 млн грн.

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Об этом во время круглого стола, который был посвящен обсуждению проблем энергоэффективности, сообщил начальник управления государственной экспертизы департамента технического регулирования эффективности Госагентства Роман Марецкий.

«На данный момент ограничена возможность для физических лиц брать «теплый» кредит - только один раз в бюджетный период. Это связано с тем, что у нас недостаточно денег. По нашим расчетам на этот год было необходимо 1,9 млрд грн, однако нам было выделено всего 400 млн грн», - сказал он.

По информации Марецкого, на финансирование программы «теплых» кредитов в этом году дополнительно может быть выделено еще 300 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля 2015 года правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Кабинет министров Украины заложил в государственный бюджет на 2017 год 400 млн грн на реализацию программы по финансированию населению "тёплых" кредитов, тогда как в 2016 году на эти цели было выделено 900 млн грн. По словам главы Госэнергоэффективности Сергея Савчука, выделенных 400 млн грн хватит только на первую половину 2017 года.

Механизм финансирования «теплых» кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тыс. грн в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.